Доктор назвал шесть продуктов для улучшения здоровья кишечника

Американский биолог, доктор Коллин Катклифф отметил, что продукты, насыщенные клетчаткой, способны нормализовать работу ЖКТ. Также, по его словам, они помогут предотвратить развитие сахарного диабета второго типа.

«Ежедневное употребление клетчатки нормализует работу кишечника, замедляет процесс всасывания сахара и обеспечивает питание бактерией Akkermansia muciniphilia. Самыми полезными для органов пищеварения продуктами являются яблоки. Также это ячмень, который нужно готовить с супами. В рационе обязательно должны присутствовать морковь и овес», — приводит его слова Eat This, Not That!

К списку полезных продуктов относят также шелуху семян подорожника и горох, содержавший в себе семь граммов клетчатки. Гороховая крупа способствует выведению плохого холестерина в организме человека.