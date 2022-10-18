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Сегодня, 08:30

Ученые рассказали о фруктах, снижающих риск тромбоза

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в
Яблоки.
Фото Global Look Press

Именно эти фрукты ученые рекомендуют употреблять для профилактики тромбов.

Издание Daily Express сообщило об итогах исследований, проведенных в институте сосудистых заболеваний, которые показали, что яблоки, лимоны и апельсины обладают свойствами антикоагулянтов, то есть разжижают кровь. Ученые утверждают, что употребление этих фруктов не только является профилактикой тромбообразованию, но и способствует расстворению существующих бляшек. Причиной всему, как показало исследование, является рутин, содержащийся в яблоках и цитрусовых.

Похожим эффектом обладают киви и ананасы. В них присутствует вещество бромелайн, которое расщепляет фибрин в атеросклеротических бляшках, а затем ликвидирует и их самих.

Однако ученые предостерегают от полного отказа от применения антикоагулянтов, фрукты не могут стать полной их заменой. Необходима индивидуальная консультация с лечащим врачом.

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