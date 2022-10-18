Эндокринолог рассказала о специфическом несахарном диабете

Врач-эндокринолог назвала главный признак несахарного диабета.

Несахарный диабет — довольно редкое заболевание. Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале рассказала, что главным его признаком является чувство неутолимой жажды. «Человеку все время хочется пить, причем простую холодную или ледяную воду», — говорит специалист.

Несахарный диабет может быть врожденным, стать следствием черепно-мозговой травмы, опухоли мозга или являться осложнением различных заболеваний. Не во всех случаях возможно выявить причину.

Одной из форм несахарного диабета является центральный нетипичный диабет, при котором вырабатывается некий гормон, возвращающий часть мочи в кровь. При нефрогенной форме причина определяется патологией почек. Еще одна разновидность несахарного диабета свойственна беременным и младенцам, она основывается на психогенной чрезмерной потребности в воде.

Выявить наличие любой формы несахарного диабета можно с помощью анализов мочи и крови. При необходимости врач может назначить МРТ, УЗИ, а также специальные пробы.