ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 09:30

Эндокринолог рассказала о специфическом несахарном диабете

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в
Врач назвал главный признак несахарного диабета.
Фото Global Look Press

Врач-эндокринолог назвала главный признак несахарного диабета.

Несахарный диабет — довольно редкое заболевание. Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале рассказала, что главным его признаком является чувство неутолимой жажды. «Человеку все время хочется пить, причем простую холодную или ледяную воду», — говорит специалист.

Несахарный диабет может быть врожденным, стать следствием черепно-мозговой травмы, опухоли мозга или являться осложнением различных заболеваний. Не во всех случаях возможно выявить причину.

Одной из форм несахарного диабета является центральный нетипичный диабет, при котором вырабатывается некий гормон, возвращающий часть мочи в кровь. При нефрогенной форме причина определяется патологией почек. Еще одна разновидность несахарного диабета свойственна беременным и младенцам, она основывается на психогенной чрезмерной потребности в воде.

Выявить наличие любой формы несахарного диабета можно с помощью анализов мочи и крови. При необходимости врач может назначить МРТ, УЗИ, а также специальные пробы.

Здоровье
1
0
Читайте также
Иранской спортсменке грозит тюрьма за выступление без хиджаба. Это был протест
Австралийской милашке изуродовали лицо на ринге, но она победила. Лучшие фото недели
В Минздраве после разбора завалов сообщили о гибели 13 человек при ЧП в Ейске
Арестович заявил о найденном Россией «ключике» к ПВО Украины
Диетолог рассказала об опасности тыквы при некоторых заболеваниях
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ученые рассказали о фруктах, снижающих риск тромбоза
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости