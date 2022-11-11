Ученые назвали продукты, вызывающие зависимость

Группа ученых из Мичиганского университета и Технологического института Вирджинии провели исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Addiction, и озвучили название продуктов, вызывающих зависимость, аналогичную никотиновой.

Основой для исследований послужили отчеты главного хирурга Америки 1988 года. Благодаря им выяснилось, что продукты с высокой степенью обработки, такие, как печенье, чипсы, картофель фри, мороженое, вызывают устойчивое привыкание.

Остановить от поедания любимых лакомств людей с зависимостью не может даже угроза диабета и инфаркта. Поставляя в организм очередную дозу быстрых углеводов, а также рафинированных жиров и воздействуя активно на клетки головного мозга, эта пища оказывает влияние и на общее самочувствие человека.

Специалисты рекомендуют быть осторожными с переработанными продуктами, как с веществами, опасными для жизни.