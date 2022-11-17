Студентка из Калининграда придумала шоколадные трюфели без сахара, но с рыбьим жиром

Студентка Калининградского государственного технического университета Анастасия Строшкова оказалась победительницей всероссийского конкурса «Студенческий стартап», создав рецепт шоколадных трюфелей с рыбьим жиром.

Конфеты не имеют необычного аромата, внешне выглядят презентабельно и довольно аппетитно. Все благодаря особым технологиям и натуральным компонентам.

По словам автора рецепта, трюфели созданы на основе российских продуктов и соответствуют принципам импортозамещения. В их состав входит шоколад без сахара, который производят на фабрике в городе Светлом Калининградской области, рыбий жир из Мурманской области и Камчатского края, сливки, немного отрубей и биологически активная добавка из рачка Artemia salina.

Примечательно, что в конфетах совсем нет сахара, а значит, их можно отнести к продуктам здорового питания.

«Продавать конфеты пока планируем только в Калининграде. Возможно, даже в популярных туристических местах. План у нас амбициозный: хотим сделать наш бренд своеобразной фишкой Калининградской области, чтобы он стал максимально узнаваемым», — рассказала Анастасия Строшкова в интервью «Российской газете».