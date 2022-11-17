Дерматолог рассказала, о чем может говорить состояние кожи

Дерматолог-косметолог Ольга Андриянова в беседе с «Известиями» рассказала, что кожа лица и тела показывает внутреннее состояние организма.

Проблемы с ней, по словам врача, могут говорить о нарушениях в работе желудочно-кишечного тракта или кровообращения. Об изменениях системы кровообращения и лимфодренажа свидетельствуют гидролиподистрофия (целлюлит), родинки и гемангиомы. Причиной пигментации могут быть изменения в желчевыделительной или эндокринной системе, состояние печени.

Для определения точной причины необходима диагностика. Для этого, как рассказала Ольга Андриянова, врачи-косметологи применяют профессиональные гаджеты. С их помощью можно оценить степень пигментации, фотостарение, глубину залегания морщин и степень увлажненности.

Проблемы с кожей, по словам дерматолога, могут быть следствием изменения со стороны кишечника, ЖКТ, гепатобилиарной системы. Чаще всего они имеют наследственный характер или становятся следствием приема неких лекарственных препаратов.