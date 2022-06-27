Специалисты рассказали о главном вреде повышенного холестерина в крови

Издание Daily Express опубликовало статью о высоком холестерине. Так отмечается, что видимые симптомы повышенного уровня плохого холестерина могут долгое время не проявляться. При этом блокируются артерии, что может вызывать боль в различных частях тела. При закупорке сосудов ног, многие испытывают боли при ходьбе.

Эксперты отмечают, что боли появляются как раз тогда, когда вред организму уже нанесен.

Если вам за 40 лет, имеется лишний вес или проблемы с давлением, то следует регулярно проходить обследование у врачей. При повышенном холестерине будет назначено лечение.