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Врач посоветовал есть брокколи и перец чили в жару

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Брокколи полезно употреблять в жару.
Фото Global Look Press

Врач-терапевт Тимур Асанов перечислил продукты, которые стоит употреблять в жаркую погоду. При этом вода, по его словам, считается самой необходимой в летнюю погоду.

«Как это ни странно, но основным помощником из продуктов в жаркую погоду станет перец чили. Острый перец стимулирует рецепторы во рту, улучшая кровообращение и вызывая потоотделение, что охлаждает тело», — приводит слова врача ОСН.

Соответственно, если нет проблем с ЖКТ, то можно в жаркую погоду позволить себе блюда тайской или индийской кухни.

Также Асанов рекомендует добавить в свой рацион брокколи, листовые овощи, огурцы, помидоры, сельдерей и лесные ягоды. Все они на 80 процентов состоят из воды. Стоит употреблять и мяту, которая подарит ощущение прохлады благодаря ментолу.

Употреблять в&nbsp;пищу можно все части сельдерея. Сельдерей: польза и вред. Как выбрать и хранить?
Источник: https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/brokkoli-chili-i-lomtik-ogurtsa-terapevt-asanov-skazal-chto-spaset-ot-zhary/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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