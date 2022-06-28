Врач посоветовал есть брокколи и перец чили в жару

Врач-терапевт Тимур Асанов перечислил продукты, которые стоит употреблять в жаркую погоду. При этом вода, по его словам, считается самой необходимой в летнюю погоду.

«Как это ни странно, но основным помощником из продуктов в жаркую погоду станет перец чили. Острый перец стимулирует рецепторы во рту, улучшая кровообращение и вызывая потоотделение, что охлаждает тело», — приводит слова врача ОСН.

Соответственно, если нет проблем с ЖКТ, то можно в жаркую погоду позволить себе блюда тайской или индийской кухни.

Также Асанов рекомендует добавить в свой рацион брокколи, листовые овощи, огурцы, помидоры, сельдерей и лесные ягоды. Все они на 80 процентов состоят из воды. Стоит употреблять и мяту, которая подарит ощущение прохлады благодаря ментолу.