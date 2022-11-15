Сомнолог рассказал, как легко просыпаться по утрам

Сомнолог Роман Бузунов рассказал о том, что поможет легче просыпаться по утрам.

Сомнолог, заслуженный врач России Роман Бузунов в эфире радио Sputnik рассказал, что преодолеть сезонную хандру и легче пробуждаться по утрам поможет использование световых будильников и правильный выбор цветовой температуры лампы в помещении. «Световой будильник — это большая, яркая лампа. Если вам нужно встать, допустим, в 07.00, она с 06.30 начинает постепенно увеличивать освещенность, имитируя рассвет. Даже через закрытые веки фотоны света попадают в глаза, мозг начинает думать, что восходит солнце, подавляется выработка мелатонина, и человек гораздо легче просыпается», — пояснил сомнолог действие световых ламп.

По словам Романа Бузунова, желательно, чтобы помещение, где вы находитесь с утра, было максимально освещено белым светом (5500-6500 кельвинов). Для мозга он будет похож на солнечный. Вечером переходите на желтый свет (1700-3500 кельвинов). «Сейчас есть даже лампы с изменяемой цветовой температурой, освещение можно регулировать со смартфона», — рассказал сомнолог.

Просыпаться врач рекомендует в конце полного цикла сна, то есть по завершении фазы сновидения.