ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 12:05

Сомнолог рассказал, как легко просыпаться по утрам

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Спящая женщина.
Фото Global Look Press

Сомнолог Роман Бузунов рассказал о том, что поможет легче просыпаться по утрам.

Сомнолог, заслуженный врач России Роман Бузунов в эфире радио Sputnik рассказал, что преодолеть сезонную хандру и легче пробуждаться по утрам поможет использование световых будильников и правильный выбор цветовой температуры лампы в помещении. «Световой будильник — это большая, яркая лампа. Если вам нужно встать, допустим, в 07.00, она с 06.30 начинает постепенно увеличивать освещенность, имитируя рассвет. Даже через закрытые веки фотоны света попадают в глаза, мозг начинает думать, что восходит солнце, подавляется выработка мелатонина, и человек гораздо легче просыпается», — пояснил сомнолог действие световых ламп.

По словам Романа Бузунова, желательно, чтобы помещение, где вы находитесь с утра, было максимально освещено белым светом (5500-6500 кельвинов). Для мозга он будет похож на солнечный. Вечером переходите на желтый свет (1700-3500 кельвинов). «Сейчас есть даже лампы с изменяемой цветовой температурой, освещение можно регулировать со смартфона», — рассказал сомнолог.

Просыпаться врач рекомендует в конце полного цикла сна, то есть по завершении фазы сновидения.

Здоровье
4
0
Читайте также
«Головин — творческая отдушина в «Монако». Что пишут во Франции про российского полузащитника
«Сент-Луис» обыграл «Колорадо» в матче НХЛ, форвард Бучневич отдал две передачи
Генассамблея ООН проголосовала за проект резолюции о выплате Россией репараций Украине
Politico: заявление генерала Пентагона Милли о переговорах с Россией разгневало Киев
Путин подписал указ о службе иностранных граждан в российских Вооруженных силах
AP опубликовало фото привязанных к фонарным столбам жителей Херсона после прихода ВСУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач рассказала, почему антидепрессанты могут не работать

Стоматолог назвал самые опасные болезни зубов и полости рта
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости