Стоматолог назвал самые опасные болезни зубов и полости рта

Врач-стоматолог Владимир Лосев рассказал, что пародонтит и развитие флегмон — гнойных воспалений во рту — чреваты летальным исходом.

Флегмоны — чаще всего результат невылеченного кариеса, который приводит к гибели зубного нерва и самого зуба. По словам стоматолога, если не прибегнуть к помощи врача, у больного начнется периодонтит. Зуб может стать причиной появления воспалительных процессов в области лица, шеи, ушей, и даже абсцесса.

Избежать подобных проблем поможет регулярный визит к стоматологу-гигиенисту раз в полгода. Он проведет осмотр полости рта и профессиональную чистку зубов.