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Сегодня, 16:00

Семейный психолог дал совет как поддержать детей накануне ЕГЭ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Психолог Ирина Андриевская дала совет как поддержать детей накануне ЕГЭ.

«Часто школьники слышат от близких такие фразы, как: «Если ты не сдашь, то пойдешь работать дворником» или «А я говорила, что нужно начинать готовиться раньше». Но эти слова еще больше усилят тревогу выпускника. В такой период детям нужно не осуждение, а принятие того факта, что им нелегко. Осуждающие фразы накладывают на школьников дополнительную ответственность. Они начинают работать не только на результат экзаменов, но и на уважительное отношение к себе, ведь никому не хочется чувствовать себя неудачником. Важно помнить, что стресс помогает подготовиться к экзаменам. Но есть и обратная сторона — дистресс. Это глубокая форма, которая истощает нервную систему и разрушает организм. Она характеризуется длительным течением, когда человек постоянно ощущает тревогу. Снять чрезмерное напряжение помогут функциональные техники: расслабляющее дыхание, прогрессивно-мышечная релаксация, физические упражнения или умывание холодной водой, если нет противопоказаний. Когда родители видят, что ребенок эмоционально устал, стоит предложить ему небольшую прогулку по парку или спортивную активность — такая практика снижает уровень стресса и нервозности. Следует также разработать индивидуальную стратегию для подготовки к экзаменам. Важно заранее рассмотреть варианты поступления в различные вузы по результатам ЕГЭ. Также стоит проработать с ребенком сценарий на случай, если он наберет недостаточное количество баллов для поступления в нужное учебное заведение. Такая практика снижает градус напряжения и паники у выпускников», — приводит слова Андриевской Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1582832
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