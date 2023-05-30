Врач Тахтарова назвала четыре главные причины появления акне во взрослом возрасте

Косметолог Диана Тахтарова рассказала о самых частых причинах появления акне во взрослом возрасте.

Первой причиной этого заболевания специалист назвала гормональный сбой, который приводит к нарушениям в работе сальных желез, в результате чего в дальнейшем появляются высыпания на лице. Вторая причина, по словам специалиста, — хронический стресс. Также на появление акне влияет несбалансированное питание. Еще одна причина — использование неподходящих средств для домашнего ухода за кожей.

«Это касается вышелушивающих средств и жестких скрабов. Такие средства при слишком частом использовании могут повредить кожу и усугубить существующие проблемы. Для глубокого очищения кожи рекомендуется использовать мягкие средства, не травмирующие кожу. Обычно в составе таких средств присутствует молочная, салициловая или гликолевая кислота», — приводит «Life.ru» слова медика.