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Сегодня, 17:20

Россиянам рассказали, какими лекарствами стоит запастись перед Новым годом

Алина Савинова
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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, какие препараты должны быть в аптечке россиян перед празднованием Нового года.

«Если возникли сложности с пищеварением после обильной и жирной пищи, то это могут быть ферменты, препараты против спазмов в ЖКТ. Если есть подозрение на пищевую аллергию, то лучше взять антигистаминные препараты. Вдруг от непривычной пищи возникнет какая-то аллергическая реакция. Их сейчас много, и они разные. Энтеросгель тоже неплохая вещь, которую можно выпить после застолья для того, чтобы уменьшить всасывание вредных веществ», — приводит «Life.ru» слова Чернышовой.

Также она отметила, что с похмельем помогут справиться препараты, содержащие аскорбинку, обезболивающие. Это могут быть аспирин или ибупрофен.

«С ними надо быть осторожней, потому что у ряда людей могут быть противопоказания, и увлекаться ими может быть плохим решением. Если все-таки думаете, что вам понадобится такой препарат, то лучше проконсультируйтесь с врачом, который посоветует, что лично вам подходит лучше всего», — добавила врач.

При первых признаках сердечного приступа Чернышова советует сразу вызвать скорую.

Источник: https://life.ru/p/1360588
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