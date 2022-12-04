Диетолог рассказал об уникальных полезных свойствах облепихи

Терапевт и диетолог Андрей Кондрахин рассказал, что облепиха богата рядом полезных компонентов и витаминов, которые делают ее уникальной.

«Облепиха богата множеством компонентов. Мы используем в основном ягоды. Ягоды являются очень уникальными по структуре своей и содержанию витамина C. А косточки славятся именно тем золотым облепиховым маслом, которое мы применяем в медицине для лечения различных нарушений, скажем, слизистых. Это могут быть стоматиты — раньше использовалось облепиховое масло.

Сейчас же облепиховое масло используют для лечения язвенной болезни желудка, ведь нанесение прямо на очаг болезни помогает быстрее его локализовать и ускорить заживление. Кроме того, само по себе масло может снизить агрессию на желудок и кислотность", — приводит «Life.ru» слова Кондрахина.

Также он отметил, что у облепихи есть противопоказания.

«При обострении язвенной болезни желудка ягоды есть ни в коем случае нельзя, потому что там содержится витамин С, — это достаточно активное вещество, оно может просто способствовать раздражению и усилению болей. А если мы говорим про витамин C, надо еще не забывать о людях, у которых есть заболевания почек, мочекаменная болезнь, им тоже витамин С не показан», — добавил диетолог.