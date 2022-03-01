Роспотребнадзор назвал частые кожные проявления при омикроне

Замдиректора по работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала «Известиям» о кожных симптомах, который часто встречаются при омикроне. По словам эксперта, проявления на коже встречаются у 5% пациентов с коронавирусом.

Специалист отметила, что высыпания могут проявляться как небольших, но заметных пятен на руках до ярко выраженных, распространяющихся по всему телу.

«Чем более выражена сыпь, тем тяжелее состояние. На фоне проведения основного курса терапии все кожные проявления проходят вместе с другими симптомами. Сыпь чаще связана с действием вируса, а не с аллергическими реакциями», — отметила Руженцова.

Специалист также отметила, что при омикроне часто встречаются и так называемые «ковидные пальцы». Это покраснение, отечность и иногда появление пузырьков на пальцах ног и рук.