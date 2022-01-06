Роспотребнадзор назвал 5 витаминов, необходимых человеку зимой

Специалисты Роспотребнадзора рассказали россиянам, как восполнить нехватку пяти витаминов, которых человеку преимущественно не хватает в холодное время года.

При дефиците витамина A у человека может ухудшиться зрения. В целях профилактики рекомендуется употреблять морковь, сыр, печень, икру, сливочное масло, а также пить рыбий жир. Если отмечается дефицит витамина E, то могут возникнуть анемия и сухость кожи. В этом случае следует есть яичные желтки, бобовые культуры, орехи и листья салата.

При недостатке витаминов группы В стоит употреблять орех. Иначе могут беспокоить головокружение и слабость. При дефиците витамина C у человека снижается иммунитет. Рекомендуется есть киви, цитрусы, шиповник и болгарский перец. Если наблюдается дефицит витамина D, то нужно добавить в свой рацион грибы и жирную рыбу.