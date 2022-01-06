В чем польза какао? Ответила специалист

Нутрициолог Анастасия Корнилова рассказала, о пользе какао для организма человека. При этом она отметила, что пить этот напиток необходимо в умеренном количестве, так как он очень калорийный.

«В какао содержатся антиоксиданты, которые способствуют снижению артериального давления. Также они помогают снизить воспаления, повышают уровень «хорошего» холестерина. Какао помогает улучшить функции мозга, снизить риски сердечного приступа и инсульта. Этот напиток отличается иммуностимулирующими и антибактериальными свойствами.

Какао насыщено полифенолами. Вместе с тем производители нередко применяют обработку щелочью, из-за чего какао может лишиться полезных свойств. Нужно выбирать органический продукт с минимальной обработкой», — приводит слова Корниловой Solenka.info.

Нутрициолог также отметила, что злоупотреблять какао не следует, поскольку оно способно отрицательно сказываться на весе и чересчур возбуждающе действовать на нервную систему человека.