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Психолог объяснил, почему россияне все раньше начинают подготовку к Новому году

Иван Торопцев
Корреспондент
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Психолог и доктор культурологии Андрей Зберовский объяснил, почему россияне с каждым годом начинают все раньше готовиться к Новому году.

«Я считаю, что люди стали больше нуждаться в ощущении праздника. По российской традиции Новый год начинают встречать и ждать заранее, с начала декабря всегда было предновогоднее настроение. Ну, в этом году уже в конце ноября разговоры пошли про Новый год, потому что ожидание праздника — это прекрасно. Может быть, в некоторых случаях не столь прекрасно, как сам праздник, но вот эта атмосфера предвкушения нравится людям», — приводит Life.ru слова Зберовского.

По словам эксперта, сейчас люди острее, чем обычно, нуждаются в предвкушении праздника и позитивных эмоциях.

Ранее психолог Елена Ярикова рассказала, как избежать нервной перегрузки.

Источник: https://life.ru/p/1542897
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