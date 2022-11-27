Психолог назвала эффективные способы, как справиться с нервной перегрузкой
Кандидат психологических наук, психолог Елена Ярикова рассказала, как избежать нервную перегрузку.
«Сделайте перерыв. В делах и обязанностях, целях и задачах. Поставьте всё на паузу. Как показывает опыт, действительно важных и срочных дел не так много, за неделю/две ничего кардинального не происходит, мир за это время не рушится, а вы успеваете расслабиться и отпустить все мысли и дела, которые держали вас в нервном напряжении», — цитирует специалиста Лайф.
Она также подчеркнула, что необходимо планировать дела по важности и актуальности, чтобы не перенапрягаться.
Источник: https://life.ru/p/1541726
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