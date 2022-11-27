Психолог назвала эффективные способы, как справиться с нервной перегрузкой

Кандидат психологических наук, психолог Елена Ярикова рассказала, как избежать нервную перегрузку.

«Сделайте перерыв. В делах и обязанностях, целях и задачах. Поставьте всё на паузу. Как показывает опыт, действительно важных и срочных дел не так много, за неделю/две ничего кардинального не происходит, мир за это время не рушится, а вы успеваете расслабиться и отпустить все мысли и дела, которые держали вас в нервном напряжении», — цитирует специалиста Лайф.