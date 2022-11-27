Lifestyle
Новости
Статьи Хобби Авто
Р§Рњ 2022
Главная
Lifestyle

Сегодня, 13:40

Психолог назвала эффективные способы, как справиться с нервной перегрузкой

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Кандидат психологических наук, психолог Елена Ярикова рассказала, как избежать нервную перегрузку.

«Сделайте перерыв. В делах и обязанностях, целях и задачах. Поставьте всё на паузу. Как показывает опыт, действительно важных и срочных дел не так много, за неделю/две ничего кардинального не происходит, мир за это время не рушится, а вы успеваете расслабиться и отпустить все мысли и дела, которые держали вас в нервном напряжении», — цитирует специалиста Лайф.

Она также подчеркнула, что необходимо планировать дела по важности и актуальности, чтобы не перенапрягаться.

Источник: https://life.ru/p/1541726
0
Читайте также
«Это унизительно! Сотрудники стадиона раздели нас догола». Мировые СМИ — о курьезах ЧМ-2022
Месси показал величие в матче с Мексикой. Вот еще 5 случаев, когда Лео спасал Аргентину
ВСУ нанесли удар по центру Донецка
Российскому военнослужащему отказали в операции в украинском плену
Экс-работник Белого дома заявил о способности РФ уничтожить Киев за день
Как спасают деревья в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Четыре популярных метода похудения, которые не работают
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости