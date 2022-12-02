Врач Найденова рассказала о вреде ватных палочек для ушей

Врач-оториноларинголог Александра Найденова рассказала о правильной чистке ушей.

«Уши нуждаются только в поверхностной обработке. Во время принятия душа можно намылить ушную раковину, смыть пену и после промокнуть ее полотенцем, замотанным на указательный палец. Если после этого способа есть ощущение воды в ухе, тогда мы берем за край уха, поднимаем его вверх и оттягиваем назад», — приводит «Life.ru» слова Найденовой.

Также врач отметила, что самой распространенной ошибкой является очищение ушей косметическими ватными палочками. Во-первых, они не проходят обработку для стерильности. Во-вторых, вызывает вопросы и вата, которая находится в их составе. Кроме того, они являются главной причиной травм наружного слухового прохода и барабанной перепонки. Палочки также способствуют пробкообразованию.

Найденова добавила, что от применения фитосвечей тоже лучше отказаться, так как их использование может привести к ожогам и наружному отиту.