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15 ноября, 17:30

Психолог назвала самые опасные привычки для психики

Ольга Стрельникова
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Фото Global Look Press

Психолог и тренер по современной психосоматике Аничка Ибадова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что крайне опасны для психического и физического здоровья привычки подавлять чувства, обесценивать свои достижения и жертвовать собой. «Любая из этих привычек отражается со временем на организме. Ведь психика и тело прочно связаны между собой, — предупреждает эксперт. Если не решить задачу на уровне мозга, включаются психические процессы. Если и их решить не удается — включается тело. И тут появляются различные симптомы и болезни, которые уже невозможно оставить без внимания».

Чем именно чревата каждая из этих привычек и как сформировать привычки, полезные для психики и здоровья, читайте в полной версии материала «СЭ».

Здоровье
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