Врач предупредила об опасности аллергии и тошноты из-за лекарственных трав
Бесконтрольный прием отваров любых лекарственных трав может привести к серьезным осложнениям, сообщила терапевт и врач-диетолог медицинского центра «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.
«Сложные травяные сборы нельзя принимать людям с аллергической реакцией на какие-то растения, например при поллинозе. Если у человека есть поллиноз, то принимать любые лекарственные травы без назначения врача не стоит, особенно если сбор очень сложный», — приводит слова врача Life.
Тихомирова посоветовала с осторожностью относиться к зверобою. Его чрезмерное употребление может спровоцировать появление аллергии, а также привести к диарее, тошноте, рвоте и повышению тревожности.
Кроме того, терапевт рекомендовала избегать употребления трав из экзотических стран.
Источник: https://life.ru/p/1539026
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