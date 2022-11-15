Врач предупредила об опасности аллергии и тошноты из-за лекарственных трав

Бесконтрольный прием отваров любых лекарственных трав может привести к серьезным осложнениям, сообщила терапевт и врач-диетолог медицинского центра «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

«Сложные травяные сборы нельзя принимать людям с аллергической реакцией на какие-то растения, например при поллинозе. Если у человека есть поллиноз, то принимать любые лекарственные травы без назначения врача не стоит, особенно если сбор очень сложный», — приводит слова врача Life.

Тихомирова посоветовала с осторожностью относиться к зверобою. Его чрезмерное употребление может спровоцировать появление аллергии, а также привести к диарее, тошноте, рвоте и повышению тревожности.

Кроме того, терапевт рекомендовала избегать употребления трав из экзотических стран.