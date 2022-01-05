Почему тянет на сладкое? Рассказала врач

Врач-эндокринолог, нутрициолог Анастасия Тараско рассказала, почему человеку хочется есть сладкое. По ее словам, если вам хочется что-то с сахаром, то, скорее всего, у вас дефицит витаминов.

«Часто, когда не хватает каких-то витаминов и микроэлементов, человек начинает больше хотеть сладкого. Потому что это глюкоза для мозга — «удовольствие», которое быстро усваивается и сразу поступает в кровь. И вес от этого быстро набирается. Именно поэтому у полных людей как раз часто выявляется много дефицитов.

Не стоит путать резко возникшее желание съесть что-то вредное с осознанным питанием. Во втором случае человек умеет «считывать» сигналы своего организма и добавлять новые продукты и блюда в привычный рацион", — рассказала врач «Вечерней Москве».

Специалист также добавила, что в обществе есть привычка пить чай с чем-то сладким, которая вырабатывается за три-четыре недели.