Перечислены продукты, которые лучше не есть натощак

Спортсменка, телеведущая Марина Боржемская назвала продукты, которые нельзя есть натощак. По ее словам, употребление некоторых из них на завтрак могут вызвать проблемы с кишечником и пищеводом.

«Употребление апельсинов и грейпфрутов лучше избегать, так как они вызовут раздражение в пищеводе. При этом данные цитрусовые станут отличным десертом после обеда или ужина. Бананы, употребленные натощак, способны отрицательно повлиять на работу сердечно-сосудистой системы. Дело заключается в высоком содержании калия и магния, которые увеличивают нагрузку на сердце», — написала она у себя в Instagram.

Также Боржемская не рекомендует пить натощак кофе, газировку, есть острую еду, груши.