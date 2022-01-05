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Перечислены продукты, которые лучше не есть натощак

09:00
Цитрусовые. Фото Global Look Press
Цитрусовые. Фото Global Look Press

Спортсменка, телеведущая Марина Боржемская назвала продукты, которые нельзя есть натощак. По ее словам, употребление некоторых из них на завтрак могут вызвать проблемы с кишечником и пищеводом.

«Употребление апельсинов и грейпфрутов лучше избегать, так как они вызовут раздражение в пищеводе. При этом данные цитрусовые станут отличным десертом после обеда или ужина. Бананы, употребленные натощак, способны отрицательно повлиять на работу сердечно-сосудистой системы. Дело заключается в высоком содержании калия и магния, которые увеличивают нагрузку на сердце», — написала она у себя в Instagram.

Также Боржемская не рекомендует пить натощак кофе, газировку, есть острую еду, груши.

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Галина Глазко все материалы автора
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