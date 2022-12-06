Психолог назвал 10 вещей, о которых нельзя рассказывать родственникам
Клинический психолог Джошуа Коулмэн рассказал о вещах, о которых не стоит рассказывать даже родственникам, сообщает Life.ru.
1. Проблемы в отношениях;
2. Зарплата и траты;
3. Чужие секреты;
4. Вредные привычки;
5. Подробности личной жизни;
6. Планирование беременности;
7. Секреты одного из родственников;
8. Планы на будущее;
9. Планы на отпуск;
10. Ошибки прошлого.
Ведь проявить сочувствие или протянуть руку помощи смогут не все, а кто-то попытается использовать ваши секреты в своих целях.
Источник: https://life.ru/p/1542933
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