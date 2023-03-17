Офтальмолог назвала четыре простых правила, которые спасут от заражения конъюктивитом

Врач Тамара Выборная призвала не примерять не прошедшие санобработку очки, чтобы не подхватить конъюктивит.

«В кругу семьи необходимо максимально изолироваться от заболевшего родственника. Использовать индивидуальные бытовые предметы: своя кружка, ложка, полотенце и т.п. Вирусный конъюнктивит очень быстро распространяется, а значит, можно быстро заразиться, поэтому необходимо обработать щелочными растворами все предметы, с которыми контактирует больной. При вирусном конъюнктивите инкубационный период длится 5-7 дней. Если конъюнктивит бактериального происхождения, то длительность лечения зависит от того, какая флора вызвала конъюнктивит и насколько она податлива к терапии (например, чувствительность к антибиотикам). Если терапия по предписаниям врача начата вовремя, то от бактериального конъюнктивита пациент гораздо быстрее вылечивается», — приводит слова Выборной Life.ru.