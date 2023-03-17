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Стиль жизни и ЗОЖ

17 марта, 22:53

Офтальмолог назвала четыре простых правила, которые спасут от заражения конъюктивитом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Врач Тамара Выборная призвала не примерять не прошедшие санобработку очки, чтобы не подхватить конъюктивит.

«В кругу семьи необходимо максимально изолироваться от заболевшего родственника. Использовать индивидуальные бытовые предметы: своя кружка, ложка, полотенце и т.п. Вирусный конъюнктивит очень быстро распространяется, а значит, можно быстро заразиться, поэтому необходимо обработать щелочными растворами все предметы, с которыми контактирует больной. При вирусном конъюнктивите инкубационный период длится 5-7 дней. Если конъюнктивит бактериального происхождения, то длительность лечения зависит от того, какая флора вызвала конъюнктивит и насколько она податлива к терапии (например, чувствительность к антибиотикам). Если терапия по предписаниям врача начата вовремя, то от бактериального конъюнктивита пациент гораздо быстрее вылечивается», — приводит слова Выборной Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1565849
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