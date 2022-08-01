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О каких заболеваниях говорит одышка? Рассказал врач

Врач перечислил причины одышки
Читать «СЭ» в
Одышка говорит о болезнях сердца и легких.

Врач-терапевт Андрей Кондрахин объяснил, почему происходит одышка. По его словам, она может говорить о проблемах сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

«При паталогиях сердечно-сосудистой системы одышка проявляется в покое на последних стадиях сердечной недостаточности. Одышка может быть связана и с бронхиальной астмой, эмфиземой. Это когда вы можете вдохнуть, а вот выдохнуть вам уже очень тяжело», — приводит слова специалиста издание «Вечерняя Москва».

Помимо этого, одышка появляется при фиброзе легких, раке или пневмонии.

Иногда одышка никак не связана с болезнями легких и сердца. Она может появляться после больших физических нагрузок. Также проблемы с дыханием способны возникать при анемии.

При затруднении дыхания в покое или при движении стоит обратиться к врачу, который выявит причину одышки. Как правило, специалисты назначают ЭКГ, рентген легких и общий анализ крови.

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Источник: https://vm.ru/news/985324-bolee-22-dyhatelnyh-dvizhenij-v-minutu-o-kakih-zabolevaniyah-mozhet-signalizirovat-odyshka
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