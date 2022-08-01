Врач навзал малоизвестные симптомы болезни печени

Врач-терапевт Султан Ажиков рассказал о малозаметных симптомах болезней печени. По его словам, многие люди не обращают внимания на очевидные признаки.

«На проблемы с печенью могут указывать отсутствие аппетита по утрам, тошнота, рвота, тяжесть в животе и частые запоры. Также к ним относят боли в правом подреберье, светлый цвет кала и моча темного цвета», — приводит слова эксперта портал «Доктор Питер».

Помимо этого, если вы чувствуете слабость по утрам, на теле быстро образуются ссадины, появляется кожный зуд.

Также врач отмечает, что при циррозе печени и гепатите появляются капилляры, сосудистые звездочки, иногда и внутрикожные бляшки около глаз или губ.