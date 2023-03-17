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Стиль жизни и ЗОЖ

17 марта, 23:19

Нутрициолог заявила, что весной важно много двигаться и следить за рационом, чтобы улучшить форму

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нутрициолог Елена Свиридова заявила, что весной важно много двигаться и следить за рационом, чтобы улучшить форму.

«Здоровые установки — 50% успеха, однако их еще нужно создать. Доказано, что на формирование привычки уходит 21 день. Это время необходимо перетерпеть, пересилить свою тягу к вредным продуктам, зато потом здоровый образ жизни будет даваться легко и просто. Физическая нагрузка и прогулки на свежем воздухе просто необходимы, а весна прекрасно позволяет это делать. Спорт поможет улучшить кровообращение, повысить энергичность и убрать следы усталости», — приводит слова Свиридовой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1565901
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