Нутрициолог заявила, что весной важно много двигаться и следить за рационом, чтобы улучшить форму

Нутрициолог Елена Свиридова заявила, что весной важно много двигаться и следить за рационом, чтобы улучшить форму.

«Здоровые установки — 50% успеха, однако их еще нужно создать. Доказано, что на формирование привычки уходит 21 день. Это время необходимо перетерпеть, пересилить свою тягу к вредным продуктам, зато потом здоровый образ жизни будет даваться легко и просто. Физическая нагрузка и прогулки на свежем воздухе просто необходимы, а весна прекрасно позволяет это делать. Спорт поможет улучшить кровообращение, повысить энергичность и убрать следы усталости», — приводит слова Свиридовой Life.ru.