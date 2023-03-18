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18 марта, 09:30

Врач рассказала, с чем может быть связана боль в колене

Ольга Стрельникова
Юлия Пантелеева
Врач-реабилитолог
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Девушка в малиновый леггинсах держится за колено.
Фото Freepik/katemangostar

Врач по спортивной медицине, реабилитолог, эксперт Академии врачей UniProf Юлия Пантелеева рассказала «СЭ», почему возникает боль в колене. «Боль в коленном суставе может быть вызвана различными факторами, в том числе травмой, чрезмерной нагрузкой и сопутствующими заболеваниями, такими как артрит», — предупредила специалист. По ее словам, среди распространенных причин различные травмы (повреждение связок, сухожилий, мениска или хряща), повторяющиеся движения, длительное стояние, ходьба или бег, особенно при дефицитах микроэлементов. Спровоцировать болевые ощущения в коленном суставе могут некоторые заболевания, к примеру, подагра, остеоартрит, ревматоидный артрит, пателлофеморальный болевой синдром или бурсит.

Чтобы справиться с болью, реабилитолог порекомендовала больше отдыхать, избегать действий, ее усиливающих, держать ногу повыше, чтобы уменьшить отек, и по нескольку раз в день прикладывать к колену холод на 15-20 минут. При разовой боли можно воспользоваться безрецептурными обезболивающими, при хронической — лучше не маскировать проблему. «Если боль в колене сильная или сохраняется, несмотря на все меры, важно обратиться к врачу для дальнейшего обследования и лечения», — резюмировала Юлия Пантелеева.

Ранее мы рассказывали, как обезопасить колени и суставы при беге.

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Советы и рекомендации
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