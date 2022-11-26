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Сегодня, 15:30

Нутрициолог рассказала, кому не стоит злоупотреблять мятой

Иван Торопцев
Корреспондент
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Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Мансурова рассказала, кому не стоит злоупотреблять мятой.

По ее словам, мятный напиток стоит с осторожностью принимать беременным. Превышение дозировки может привести к усиленному сокращению матки и стать причиной выкидыша или преждевременных родов. Это связано с содержащимися в растении эстрогенами.

«Умеренный прием (раз в день) и не концентрированный отвар позволит устранить симптомы токсикоза и смягчить перепады настроения и напряжение, нормализовать сон, уменьшить отеки. Напиток полезен женщинам с метеоризмом и запорами. Кормящим также можно принимать его в умеренном количестве, поскольку отвар улучшает лактацию», — приводит Life.ru слова Мансуровой.

Также эксперт отметила, что стоит с осторожностью пить мятные напитки при низком давлении, варикозе и аллергии.

Источник: https://life.ru/p/1541557
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