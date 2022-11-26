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Сегодня, 16:20

Эксперты перечислили наиболее полезные сладости

Ольга Стрельникова
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Фото unsplash.com/@5thsun

Эксперты издания «Кубанские новости» рассказали, что существуют сладости, которыми можно порадовать себя, даже сидя на диете и соблюдая правильное питание. По их словам, небольшие поблажки должны быть непременно. К примеру, черный шоколад с содержанием какао не менее 75% или протеиновый батончик, в котором количество белка не превышает 20%. Утолить голод и пополнить запасы белка также поможет арахисовая паста. Несмотря на то, что сухофрукты калорийны, они обладают большой пользой, если ими, конечно, не злоупотреблять.

Kubnews.ru рекомендуют обратить внимание и на сладости, не имеющие в своем составе сахара. На прилавках сейчас несложно найти мармелад с натуральным соком без добавления сахара, есть пастила и зефир.

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