Нутрициолог назвала продукты, улучшающие структуру волос

Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для СЭ рассказала, что волосы могут многое рассказать о состоянии организма. Улучшить их здоровье и внешний вид, по словам специалиста, помогут достаточный объем белка в рационе и витамины С, D, цинк, кремний, фосфор, железо, йод, биотин и антиоксиданты. Найти их можно в тыквенном масле или семечках, зеленом чае, кремниевой минеральной воде имбире, куркуме, гвоздике, различных ягодах и цитрусовых.

О причинах проблем с волосами и, как в этом может помочь алоэ, читайте в полной версии материала в «СЭ».