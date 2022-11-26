ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Р§Рњ 2022
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 11:45

Доктор Агапкин рассказал рецепт напитка, нормализующего давление

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото unsplash.com/@jessicalewiscreative

Врач Сергей Агапкин в программе доктора Мясникова «О самом главном» рассказал о напитке, который призван помочь людям с повышенным давлением. Он поможет восполнить дефицит калия, укрепить сосуды и сердечную мышцу и, как следствие, нормализовать артериальное давление. «Чтобы не иметь дефицита калия, я покупаю компотную смесь. Там примерно четверть кураги, четверть чернослива, четверть сушеных яблок и груш. Дальше я заливаю это холодной водой, довожу до кипения, оставляю под крышкой и ухожу спать. И все, на целый день есть прекрасный и вкусный напиток, там очень много калия», — рассказал Сергей Агапкин.

Также врач рекомендовал включить в рацион сушеные яблоки, курагу, чернослив и печеный картофель. Эти продукты содержат много калия и будут полезны не только при гипертонии.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днём!

Здоровье
Питание
0
Читайте также
США и Англия разошлись миром. Британцы разочаровали после 6:2
Овечкин забил как по учебнику во втором матче подряд. До великого Хоу — всего 10 шайб
NASA опубликовало спутниковый снимок блэкаута на территории Украины
Путин поручил создать госресурс по воинскому учету к 2024 году
Делегация Украины заявила о бойкоте ПА ОБСЕ из-за участия России
Чем заняться на пенсии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нутрициолог назвала продукты, улучшающие структуру волос
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости