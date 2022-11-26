Доктор Агапкин рассказал рецепт напитка, нормализующего давление

Врач Сергей Агапкин в программе доктора Мясникова «О самом главном» рассказал о напитке, который призван помочь людям с повышенным давлением. Он поможет восполнить дефицит калия, укрепить сосуды и сердечную мышцу и, как следствие, нормализовать артериальное давление. «Чтобы не иметь дефицита калия, я покупаю компотную смесь. Там примерно четверть кураги, четверть чернослива, четверть сушеных яблок и груш. Дальше я заливаю это холодной водой, довожу до кипения, оставляю под крышкой и ухожу спать. И все, на целый день есть прекрасный и вкусный напиток, там очень много калия», — рассказал Сергей Агапкин.

Также врач рекомендовал включить в рацион сушеные яблоки, курагу, чернослив и печеный картофель. Эти продукты содержат много калия и будут полезны не только при гипертонии.