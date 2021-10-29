Ученые назвали основные причины потери памяти
12:00
Ученые Национального института по проблемам старения в США заявили, что потеря памяти не всегда является признаком слабоумия.
«Некая забывчивость является нормальной и не указывает на наличие проблем.
С возрастом изменения происходят во всех частях тела, в том числе и в мозге. В результате некоторые люди могут заметить, что на изучение нового уходит больше времени. Они уже запоминают информацию не так хорошо", — цитирует американских специалистов портал Eat This! Not That!.
Также они отметили, что к потере памяти могут приводить плохой сон, употребление алкоголя, депрессия, реакция на лекарства и травма головы. Многие признаки связаны с нехваткой в организме витамина В12.
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