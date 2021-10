Ученые назвали основные причины потери памяти

Ученые Национального института по проблемам старения в США заявили, что потеря памяти не всегда является признаком слабоумия.

«Некая забывчивость является нормальной и не указывает на наличие проблем.

С возрастом изменения происходят во всех частях тела, в том числе и в мозге. В результате некоторые люди могут заметить, что на изучение нового уходит больше времени. Они уже запоминают информацию не так хорошо", — цитирует американских специалистов портал Eat This! Not That!.

Также они отметили, что к потере памяти могут приводить плохой сон, употребление алкоголя, депрессия, реакция на лекарства и травма головы. Многие признаки связаны с нехваткой в организме витамина В12.