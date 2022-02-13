Названа самая опасная поза для сна.

Невролог-сомнолог Елена Царева рассказала о правильных позах для сна. Специалист отмечает, что неправильное положение способствует не только появлению дискомфорта и болей, но также может привести к опасным заболеваниям.

В первую очередь врач рекомендует менять позу для сна. Не стоит постоянно лежать на левом боку, несмотря на то, что эта поза считается самой полезной с медицинской точки зрения. При регулярном сне в таком положении можно заработать проблемы с сердцем.

«Не стоит спать на спине тем людям, у кого бывают остановки дыхания во сне. Самым вредным является сон на животе, так как страдает позвоночник», — сказала Царева в разговоре с радио Sputnik.

Специалист также отмечает, что результатам исследований было выявлено, что вывод вредных продуктов обмена, которые накапливаются за день и выводятся в течение ночи, прекращается в положении на животе. Есть риск развития демиелинизирующих заболеваний, например болезни Альцгеймера.