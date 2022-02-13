С чем сочетать продукты для эффективного похудения? Советы врача

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина в программе «Доктор 24» рассказала о том, какие продукты лучше совмещать для наибольшего эффекта при диете. Худеющим людям она рекомендует употреблять куриную грудку в сочетании с красным перцем и пить чай с мятой. Это поможет надолго насытиться и улучшить метаболические процессы во время диеты. При этом специалист напоминает, что такое сочетание продуктов можно употреблять только людям со здоровым желудком.

«Из яблока можно приготовить десерт, например, запечь его. Печеные яблоки обычно сочетают с медом или сахаром, но лучше всего заменим эти компоненты другой специей — корицей», — поясняет диетолог.

Она также отмечает, что на завтрак лучше сочетать каши с омлетом, а цельнозерновой хлеб лучше есть с мягким сыром. Творог стоит сочетать с ягодами, например, вишней.