Названа неожиданная опасность одноразовых масок для лица

Косметолог Екатерина Титушкина объяснила, чем могут быть опасны маски для лица.

«Ароматизаторы являются известными раздражителями кожи, поэтому лучше выбирать маски, не содержащие интенсивных отдушек. Многими любимые маски с «мордочками животных» обычно содержат красители, которые не оказывают благоприятного воздействия на кожу», — приводит слова Титушкиной Life.ru.