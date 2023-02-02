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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 15:30

Названа неожиданная опасность одноразовых масок для лица

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Косметолог Екатерина Титушкина объяснила, чем могут быть опасны маски для лица.

«Ароматизаторы являются известными раздражителями кожи, поэтому лучше выбирать маски, не содержащие интенсивных отдушек. Многими любимые маски с «мордочками животных» обычно содержат красители, которые не оказывают благоприятного воздействия на кожу», — приводит слова Титушкиной Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1555934
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