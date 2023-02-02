«Чебурашку» снимали в самых красивых городах-курортах России

Съемки фильма «Чебурашка», ставшего самым кассовым в российском кинопрокате, преимущественно проходили в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод: Пятигорске, соседнем Кисловодске, Ессентуках и Сочи. По словам создателей, им хотелось показать «эдакий уютный ретромир и сказочное безвременье». Об этом сообщает сайт KP.RU.

На своем мотороллере Гена гонял по улицам Кисловодска, Пятигорска и Ессентуков. Фото Кадр из фильма «Чебурашка» Фото Кадр из фильма «Чебурашка»

В Пятигорске работали в музее-заповеднике Лермонтова. Потом переместились в парк «Цветник». В городе снимали эпизоды с фестивалем шоколада и апельсиновым дождем (чтобы устроить его, закупили 6 т фруктов). На смену киношники выходили в пять утра, дабы не мешать отдыхающим. Но столкнулись с другой проблемой: пустота в кадре. Съемочная бригада рыскала по улицам сонного курорта в поисках прохожих, согласных мельтешить на заднем плане. Кидали клич через группы кинофанатов в соцсетях.

В городе снимали эпизод с апельсиновым дождем. Фото Кадр из фильма «Чебурашка» Фото Кадр из фильма «Чебурашка»

В итоге, по подсчетам команды, в «Чебурашке» снялись 500 местных жителей. Массовка ехала из Железноводска, Ессентуков, Минеральных Вод, Георгиевска (эти города рядом). Сложности были связаны еще и с тем, что работать начали в конце сентября: было зябко, поэтому энтузиасты не хотели долго находиться на площадке.

Другой «натурой» послужил соседний Кисловодск. Водители автобусов с ворчанием вспоминают киношников: « Перекрыли улицы у вокзала!» А съемочная группа костерит бездомных курортных собачонок. Гена (Сергей Гармаш) гонит на мотороллере «Муравей» по проспекту Карла Маркса и Курортному бульвару. Барбосы носились за мопедом, облаивая «тарахтелку».

В кадре также есть Колоннада у нацпарка Кисловодска и площадка подле Грота Демона.

Местное турсообщество верит, что фильм «омолодит» аудиторию гостей города, куда зачастую приезжают люди старшего возраста. К будущему сезону хотят запустить первые экскурсии по местам съемок. А среди местных уже ходит шутка, что проспект Карла Маркса надо переименовать в Чебурашкинский. Уж больно часто туристы стали спрашивать: « Как пройти на улицу, где снимали «Чебурашку»?

Еще один город северокавказского региона отметился в картине — Ессентуки. По улице Анджиевского Геннадий везет звереныша в зоопарк. Вход в зверинец — это арка Курортного парка.

В Краснодарском крае основной локацией стал сочинский парк «Дендрарий». Тут собраны деревья и кустарники из разных уголков мира. Руководство строго-настрого запретило съемочной группе взаимодействовать с флорой — кругом реликты и экзотика! Поэтому команда привезла искусственные газоны и оперативно засадила клумбы. На время съемок парк не закрывали, а сотрудников и гостей угощали апельсинами.

Фонтан в парке «Дендрарий». Фото Кадр из фильма «Чебурашка» Фото Кадр из фильма «Чебурашка»

Дом Гены возвели в главной сочинской «заброшке» — санатории им. Орджоникидзе. Его именуют жемчужиной сталинского ампира. В советские годы — здравница для партработников. В новой России санаторий поработал и закрылся на реконструкцию в 2010 году. Ее долго не начинали, но туристам разрешали погулять по живописной территории. В 2021 году ее все же обнесли забором, чтобы приступить к восстановлению.

Дом Гены. Кадр из фильма «Чебурашка»

Для кино выделили небольшой участок. За месяц на нем построили зеленый особняк с башенкой и верандой — только фасады и часть помещений. Остальные интерьеры воссозданы в кинопавильонах. Экстерьер искусственно состарили. К коттеджу опять же понадобилось озеленение — под стать обители садовника. По окончании съемок строение снесли. Ведь оно некапитальное, всего лишь декорация. А ведь мог бы быть аттракцион в обновленной здравнице!