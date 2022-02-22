Гинзбург рассказал о последствиях злоупотребления сахара

Диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что частое употребление газировок, кондитерских изделий и других сладостей способно вызвать страшные последствиях для здоровья.

По словам специалиста, последствия от поедания вредной пищи возникают постепенно, а через годы трансформируются в тяжелые болезни.

«Например, человек злоупотребляет сладким изо дня в день, спустя время у него развивается сахарный диабет второго типа, и через время возникают серьезные осложнения, которые ему мешают жить, — это слепота, почечная недостаточность или диабетическая стопа», — приводит слова эксперта «Вечерняя Москва».

Он также отмечает, что сахар в газировке очень быстро всасывается организмом, что приводит к диабету и остеопорозу. У детей при злоупотреблении вредными продуктами запускается процесс ожирения, который впоследствии нарушает гормональные процессы в организме.