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Сегодня, 08:00

Гинзбург рассказал о последствиях злоупотребления сахара

Галина Глазко
Сладости.
Фото Global Look Press

Диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что частое употребление газировок, кондитерских изделий и других сладостей способно вызвать страшные последствиях для здоровья.

По словам специалиста, последствия от поедания вредной пищи возникают постепенно, а через годы трансформируются в тяжелые болезни.

«Например, человек злоупотребляет сладким изо дня в день, спустя время у него развивается сахарный диабет второго типа, и через время возникают серьезные осложнения, которые ему мешают жить, — это слепота, почечная недостаточность или диабетическая стопа», — приводит слова эксперта «Вечерняя Москва».

Он также отмечает, что сахар в газировке очень быстро всасывается организмом, что приводит к диабету и остеопорозу. У детей при злоупотреблении вредными продуктами запускается процесс ожирения, который впоследствии нарушает гормональные процессы в организме.

Сахар: польза и&nbsp;вред. Сахар: польза и вред. Что будет, если отказаться от сахара

Источник: https://vm.ru/news/
Здоровье
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