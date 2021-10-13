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Можно ли ходить в баню людям с высокой температурой? Объясняет врач

13 октября, 15:00
Можно ли ходить в баню людям с высокой температурой? Фото Getty Images
Можно ли ходить в баню людям с высокой температурой? Фото Getty Images

Ведущий «Первого канала», кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман рассказал, чем может быть опасен поход в баню.

«Людям с повышенной температурой лучше отказаться от похода в баню. Больной человек может получить тепловой удар, также в парную не следует ходить людям с хроническими заболеваниями. В частности, с болезнями сердца и почек», — сказал Гандельман в эфире программы «Жить здорово!».

В свою очередь, его соведущий, доктор медицинских наук Андрей Продеус отметил, что нельзя брать в баню детей в возрасте до года.

«Из-за жары может пострадать мозг ребенка. Нужно помнить, что организм у ребенка обезвоживается быстрее, чем у взрослого, а потеря жидкости для детей исключительно опасна», — сказал Продеус.

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Галина Глазко все материалы автора
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