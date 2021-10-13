Онколог назвал нетипичные проявления рака кожи

Онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин назвал нетипичные признаки проявления рака кожи. По его словам, стоит обратить внимание на беспигментные родинки красного или розового цвета.

«В большинстве случаев пациенты не следят за родинками. Несмотря на это, образование на коже носит характер местного деструктивного процесса. Естественно, оно не вырастет до громадных размеров за год, но в течение нескольких лет может локально появляться. Пока не будет этого изъявления кровообразованием.

Необходимо внимательно следить и за состоянием ногтей. Полоски, расположенные вдоль всего ногтевого ложа, — это нетипичное расположение. Так проявляется подногтевая меланома. Она может быть светло-коричневой или черной окраски», — отметил онколог-хирург в эфире "Пятого канала".