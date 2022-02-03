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Сегодня, 16:00

Малышева объяснила, почему россиянки стареют быстрее азиаток

Галина Глазко

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» рассказала, почему женщины из Азии в 50 лет выглядят моложе, чем их славянки такого же возраста.

По ее словам, несмотря на одинаковое строение тела у всех людей, у азиаток плотность коллагена и эластина под кожей лица намного больше. Именно это и обуславливает их долгую молодость, а с годами у этих женщин коллаген и эластин теряется медленней.

«Поэтому вот эти лунообразные лица подтянутые, а у нас тут подвисло, там упало и тут опало», — заключила Малышева.

Как замедлить скорость старения организма, можете узнать здесь.

Елена Малышева
Здоровье
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