Малышева дала совет, какое нижнее белье выбирать мужчинам

Елена Малышева дала мужчинам совет о том, как правильно и какое нижнее белье нужно носить

Врач и ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева посоветовала мужчинам носить классические «семейные» трусы из натуральных тканей.

Именно такой фасон нижнего белья комфортнее всего, и не оказывает негативного влияния на репродуктивные функции организма.

Елена Малышева рассказала также об общих правилах интимной гигиены для мужчин и порекомендовала менять нижнее белье не реже раза в сутки.На ночь от него вовсе лучше отказаться, поскольку плотная резинка может мешать циркуляции крови и лимфы. По мнению врача, дополнительно этот прием поможет укрепить отношения с партнершей.