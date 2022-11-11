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11 ноября, 12:30

Диетолог рассказала, как не толстеть от блюд из макарон

Врач-диетолог назвала способы, которые помогут сохранить фигуру
Ольга Стрельникова
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Паста «Карбонара».
Фото Global Look Press

Диетолог Антонина Саволюк рассказала о том, что можно есть макароны и пасту, не переживая о стройности, при нескольких условиях. Самое важное — употреблять их в первой половине дня.

«В этом случае высокая калорийность не добавит лишних килограмм», — пояснила эксперт.

В состав макарон входят сложные углеводы, которые обеспечивают на длительное время чувство сытости и необходимый заряд энергии, и клетчатка. Они также содержат аминокислоту триптофан, отвечающую за улучшение настроения, витамины группы В и Е.

Идеальными макаронами с этой точки зрения, по мнению диетолога, можно считать спагетти из твердых сортов пшеницы. К тому же, их удобно готовить — они не слипнутся и не разварятся. Подобные макароны имеют маркировку «Группа А», «1-й класс».

И все же если вы стремитесь сохранить стройность, Антонина Саволюк советует есть макароны не чаще одного раза в неделю и желательно перед активными занятиями спортом. Порция может быть не более 150 гр.

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