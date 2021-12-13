Как правильно выбрать нижнее белье для тренировок

Белье для тренировок: как выбрать мужчинам и женщинам, какому материалу отдать предпочтение и какой тип белья подходит для занятий спортом.

Когда наступает время идти в спортзал, мы в первую очередь выбираем костюм и кроссовки, но для занятий спортом также важно правильно подобрать нижнее белье, которое не принесет дискомфорта, а позволит заниматься с удовольствием. Разберемся, как правильно подобрать нижнее белье для спорта.

Нижнее белье для спорта

Во время тренировки ничего не должно отвлекать, сковывать. Чтобы получить максимальный эффект от занятий и не навредить здоровью, нижнее белье должно быть как минимум удобным. Специальное спортивное белье нормализует работу кровеносной системы. Основные критерии выбора просты: стоит отказаться от цветных моделей, а для девушек — еще и от кружевных. Красители могут оказаться небезопасными, а кружевное белье — создать дискомфорт, нанести вред коже. Главное, чтобы изделие было подобрано по размеру, таким образом, не будет нарушено кровообращение. Особенность женской груди — отсутствие мышц, что может послужить растяжкам при неправильной нагрузке, особенно при беге или прыжках. Поэтому при покупке стоит руководствоваться многими факторами.

Мужское белье

Белье для спорта должно хорошо сидеть на теле: надо измерить объем талии на уровне резинки, после чего выбрать соответствующий размер в таблице производителя. Узкая модель сдавливает кровеносные сосуды и отрицательно влияет на потенцию. А слишком широкая модель может натирать и приносить болевые ощущения.

Мужское белье.

Синтетическая ткань создает эффект нагрева, что негативно сказывается на функции половых органов, снижается выработка тестостерона. Хлопок хорошо впитывает влагу, но не отводит ее, что может вызвать раздражение кожи. Можно использовать изделие из натурального хлопка, прошедшего обработку. Так кожа будет дышать и не вызовет аллергических реакций. Но лучше всего подойдет ткань из бамбука, которая является экологически чистым и натуральным материалом.

Не стоит забывать про внешнюю резинку. Он должна быть мягкой, эластичной и из микрофибры. Такая резинка сможет удерживать белье на месте во время тренировки. Тканевая подкладка в паховой области должна впитывать влагу. Лучше отдать предпочтение бесшовному белью.

Тип нижнего мужского белья для спорта:

· Боксеры — нижнее белье для активных тренировок, особенно идеальны для бега. Еще одно достоинство — отлично подходят для уличных занятий в холодное время года.

· Трусы-шорты — нижнее белье, которое не будет стеснять движений.

· Трусы-слипы — универсальное нижнее белье, которое имеет стандартную ширину по бокам, тем самым создаст комфорт практически для любых видов тренировок.

Женское белье

У женщин очень сложное классическое нижнее белье: косточки, узкие лямки, кружева. Все это мешает во время тренировок, к тому же может вызывать раздражение, дискомфорт и боль. Поэтому для занятий спортом важно подобрать специальное белье.

В первую очередь нужно обратить внимание на материал изготовления. Белье из хлопка или льна рекомендуется носить при небольших физических нагрузках. В остальных случаях стоит выбирать ткани с хорошей гигроскопичностью, когда сочетаются натуральные и синтетические нити. Например, лен или хлопок с вискозой, эластаном или полиамидом. Тогда решаются сразу несколько задач:

· хороший воздухообмен;

· впитывание и вывод влаги;

· предотвращение размножения бактерий;

· отсутствие неприятного запаха;

· не вызывает аллергии.

При выборе женских трусов нужно учитывать несколько аспектов:

· Крой. Лучший вариант — трусы-слипы с широкой резинкой.

· Качество швов. Так как белье не должно натирать, при покупке обратите внимание на внутренние швы. Они не должны быть жесткими, крупными. Лучше отдать предпочтение бесшовному белью.

Женский топ

Женский топ — важная деталь в спортивной экипировке. При выборе правильной модели важно учитывать ряд факторов.

Женский топ. Фото semei.ru

Степень поддержки

Выбирать модель топа надо с учетом размера бюста и планируемой нагрузки.

· Легкая (Light Support). Данная модель предназначена для небольшой груди и для статических занятий: йога, пилатес, растяжка. Такой вариант подойдет еще и для катания на велосипеде.

· Средняя (Medium Support). Данная модель предназначена для груди среднего размера и для более интенсивных тренировок: бег на дальнюю дистанцию, скалолазание, силовые упражнения, фитнес, катание на лыжах. Топ поддерживает грудь, но не мешает кровотоку.

· Высокая (High Support). Данная модель предназначена для большой груди и для интенсивных тренировок: кроссфита, спринтерского бега, верховой езды, тенниса и нагрузок с прыжками, например, игры в волейбол.

Конструкция

Компрессионные модели топа. Это короткая, обтягивающая майка. Данная модель не подходит для большого размера груди. Поддержка груди происходит за счет прижатия к грудной клетке молочных желез. Этот вариант не продавливает сосуды, не мешает кровообращению.

Инкапсулированные модели топа. Это модель с чашечками без косточек. Такой вариант отлично подойдет для большой груди.

Комбинированные. Это модель, при которой сочетаются первые два типа: они плотно прижимают грудь к телу и поддерживают ее.

Еще при покупке важно ознакомиться с одной маркировкой на ярлыке:

Moisture Wicking. Такой вариант подойдет для очень интенсивных тренировок, так как материал способен впитывать и быстро отводить пот.

Molded Cups. Данный вариант обеспечивает всестороннюю поддержку груди, поэтому он рекомендован тем, у кого размер груди больше третьего. Это отличная модель для бега и аэробики.

Off-Set Seams. Такая модель не имеет внутренних швов, поэтому рекомендована для чувствительной кожи.

Anti-Microbial. Такая маркировка говорит о пропитке изделия антибактериальной добавкой, тем самым предотвращает появление неприятного запаха даже при сильном потоотделении.

Размер

У спортивных топов размер такой же, как и у классических бюстгальтеров. Здесь основными мерками будут также объем грудной стенки под молочными железами и полнота груди. Но размер компрессионных топов отличается от классики. Здесь используется система мерок как для одежды: XS, S или M.

Пояс

Пояс — это нижняя часть топа. В спортивных вариантах пояс в основном широкий, чтобы оказывать поддержку снизу. Пояс должен плотно облегать тело, но и не сильно впиваться в кожу.

Бретели

Бретели, как и пояс, должны быть широкими, удобно ложиться на плечи и не сползать при движении.

Лямки

Лямки в основном имеют фиксированную длину, однако лучше выбрать модель, которая позволит их скорректировать под свою фигуру.