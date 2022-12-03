Косметолог рассказала, как ухаживать за кожей зимой

Врач-косметолог и дерматолог Ольга Андриянова рассказала, как нужно ухаживать за кожей зимой.

«Если летом вы чаще всего пользуетесь более гелевыми средствами ухода, то зимой рекомендуется применять средства с эмоллиентами — веществами, которые сохраняют липидную мантию кожи», — цитирует Life.ru Андриянову.

Врач посоветовала отказаться от скрабов и пилингов на время холодов, а также не делать каких-либо травмирующих процедур. Людям с сухой кожей следует отказаться и от пересушивающих масок, содержащих глину.

Андриянова порекомендовала использовать кремы и сыворотки, в состав которых входят антиоксиданты и различные витамины, такие как витамины E и C, антиоксиданты — ресвератрол, гидроксиацетил, рутин и конский каштан. Она отметила, что лучше использовать крем с плотной текстурой.