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Сегодня, 19:30

Психолог рассказала о заболеваниях, которые могут провоцировать ночные кошмары

Мария Гусева
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Клинический психолог Олеся Иневская рассказала, что ночные кошмары могут свидетельствовать о наличии воспалительных процессов в организме.

Психолог сообщила, что чаще всего именно посттравматический синдром (ПТСР) является причиной того, что человек видит плохие сны. Но есть и другие причины, например ОРВИ и грипп.

«Неповторяющиеся ночные кошмары могут быть признаком воспалительных процессов организма, причинами которых могут являться грипп, ОРВИ, повышение температуры, мышечная переутомленность или воспалительные процессы внутренних органов, например такие, как воспаление аппендикса и другие», — приводит Life.ru слова Иневской.

Психолог считает, что причинами плохих сновидений также являются стрессы, страхи, комплексы, физические и эмоциональные перегрузки, а также ряд заболеваний, включая лунатизм. Если после тревожного сна человек чувствует телесное недомогание, то ему необходимо пройти медобследование организма.

Источник: Life.ru
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