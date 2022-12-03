Психолог рассказала о заболеваниях, которые могут провоцировать ночные кошмары

Клинический психолог Олеся Иневская рассказала, что ночные кошмары могут свидетельствовать о наличии воспалительных процессов в организме.

Психолог сообщила, что чаще всего именно посттравматический синдром (ПТСР) является причиной того, что человек видит плохие сны. Но есть и другие причины, например ОРВИ и грипп.

«Неповторяющиеся ночные кошмары могут быть признаком воспалительных процессов организма, причинами которых могут являться грипп, ОРВИ, повышение температуры, мышечная переутомленность или воспалительные процессы внутренних органов, например такие, как воспаление аппендикса и другие», — приводит Life.ru слова Иневской.

Психолог считает, что причинами плохих сновидений также являются стрессы, страхи, комплексы, физические и эмоциональные перегрузки, а также ряд заболеваний, включая лунатизм. Если после тревожного сна человек чувствует телесное недомогание, то ему необходимо пройти медобследование организма.