Косметолог рассказала, как правильно принимать витамины

Врач-косметолог и дерматолог Ольга Андриянова рассказала, как правильно принимать витамины для кожи, волос и ногтей.

«В первую очередь необходимо пройти чекап и выявить, каких микроэлементов и витаминов не хватает. Для этого назначается полный спектр лабораторной диагностики. У косметологов, как правило, это анализ крови, а у трихологов можно дополнительно сдать анализ на микроэлементы. Когда выявляется дефицит, врач назначает различные средства», — приводит Life.ru слова Андрияновой.

Дерматолог подчеркнула, что сухость кожи, шелушение или проблемы с волосами свидетельствуют о повышенной утомляемости или нарушениях работы иммунной системы. Происходит это из-за того дефицита витаминов.

Врач отметила, что нельзя самостоятельно назначать себе препараты с содержанием большого количества витаминов, перед их приемом лучше пройти обследование у специалиста. По ее мнению, важно учесть и то, что есть витамины, которые работают в комплексе. Для витаминов в водорастворимой форме не требуется каких-либо особых условий приема пищи, а для жирорастворимой формы необходимо употреблять большое количество жирных кислот, которые могут содержаться в бутерброде с икрой или красной рыбой, либо же кофе со сливками.