Эксперты рассказали, как следить за гигиеной полости рта

По оценке ВОЗ, около 90% населения нашей планеты подвержены заболеваниям полости рта. И первое место здесь занимают гингивит, то есть воспаление десен без нарушения их целостности, и кариес, сообщает Life.ru. Эксперты дали рекомендации о том, как следить за гигиеной полости рта и рассказали про полезные привычки.

Необходимо подобрать правильную зубную щетку. Лучше остановиться на щетках с щетиной средней жесткости. Они эффективно снимают налет и вычищают остатки пищи из межзубных промежутков. Использование неподходящей щетки чревато развитием воспаления десен. Для наиболее правильного ухода за зубами проконсультироваться по выбору зубной щетки лучше со своим стоматологом.

Также важно правильно чистить зубы: выметающими движениями, то есть от десны к кончикам зубов. Существует также метод Басса. Для этого щетку размещают таким образом, чтобы половина щетинок лежала на десне, а вторая половина — на эмали. Головка щетки должна быть полностью прижата к зубам, но без давления. Щетку нужно повернуть под углом 45 градусов к десне. Чистка производится легкими круговыми движениями от щечной поверхности жевательных зубов к центру. Сначала идем от задних зубов к середине челюсти, затем обратно. Чистить зубы достаточно два раза в день.

Важно пообрать правильную зубную пасту. Стоматологи не рекомендуют злоупотреблять лосьонами-ополаскивателями, так как они приводят к дисбактериозу ротовой полости и разрастанию агрессивной микрофлоры. При использовании отбеливающих паст нужно обращать внимание на RDA — индекс абразивности. Раз в полгода рекомендуется делать профессиональную чистку зубов.

Также специалисты рекомендовали ограничить употребления сахара, бросить курить и не сочетать горячую пищу с холодной.